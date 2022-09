Stoppt einfach den Krieg

Stoppt den Krieg, der sich nun mit noch mehr Soldaten weiter in die Länge ziehen soll. Dies darf nicht

so hingenommen werden, wie es auch so dramatisch im Lied von Reinhard Mey & Freunde "Nein, meine Söhne geb' ich nicht" aufgezeigt wird. Es bedeutet nur noch mehr Leid, mehr Tod, mehr Zerstörung, mehr Herzensschmerz auf beiden Seiten. Auf der Seite der Ukraine, einem wunderschönen Land mit den letzten Urwäldern Europas, in dem sich die kriegerische Zerstörung seit Monaten ausbreitet und bereits unzählige Todesopfer an Soldaten und ziviler Bevölkerung verursacht hat. Einem Land, mit wunderbaren Kulturgütern, herzlichen Menschen, engagierten Unternehmern, talentierten Künstlern …

Wer kann sich das Recht nehmen, Leben zu zerstören? Geschichte ist nicht wiederholbar! Auf der anderen Seite sind es die jungen Männer in Russland, die nun verstärkt aufgerufen wurden, sich am Krieg zu beteiligen, für eine Sache, die nur dem Machterhalt Putins dient und wahrscheinlich aufgrund von katastrophalen Fehleinschätzungen von Beratern ausgelöst wurde. Auch diese jungen

Männer kamen einmal als Babys auf die Welt, haben Mütter, Väter, die um sie zittern, wünschen sich eine gesunde Zukunft. Auch Russland ist ein Land mit wunderbarer Landschaft, wichtigen Permafrostböden für das Weltklima, ebenso herzlichen Menschen - aber das ist zur Zeit alles

verstummt.

Ein Appell an alle, die eine Wirkkraft haben: Stoppt den Krieg. Stoppt die Einberufung von weiteren jungen Menschen, die sinnlos auf beiden Seiten ihr Leben verlieren. Und findet einen Plan, dass dies der letzte Krieg auf Erden ist. Denn jeder Krieg auf dieser Welt zerstört nicht nur Leben, sondern hat auch einen fatalen negativen Einfluss auf das gesamte Weltklima, auf das größte Problem der gesamten Menschheit. Krieg zerstört auch Natur und Umwelt. Wie könnten Kriege für immer verhindert werden? Trefft die Entscheidung, dass in Zukunft das Land, das einen Krieg beginnt, für die gesamte Zerstörung des angegriffenen Landes und für jeden getöteten Menschen zahlen muss - dann würde wohl kein Land auf der Welt mehr einen Krieg beginnen. Dann hätte dieser Wahnsinn einen Funken Sinn und es könnte endlich der Beginn eines echten Friedens auf der Welt werden.

Mag. (FH) Eva Weissenbacher, 5020 Salzburg