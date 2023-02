Stoppt Feuerwerke in Zell am See

Trotz eines Beschlusses vonseiten der Gemeinde, keine Feuerwerke abzufeuern, wird wie wild herumgeballert. Wie am 8. Februar wieder deutlich gezeigt wurde. Aber um welchen Preis? Und auf wessen Kosten? Wer entscheidet so etwas überhaupt? Es wird nicht zu Gunsten der Umwelt und der Natur entschieden und schon gar nicht für die Tiere, die darunter zu leiden haben.

Jeder weiß heute, wie stark die Schadstoffe bei einem Abschuss erhöht sind, was auch zu Lasten der Bevölkerung geht, aber wer sind denn schon wir, wer entscheidet?

Die Verantwortung, die wir der Umwelt schulden, die wird auch vergessen. Was hinterlassen wir bei so einem verantwortungslosen Handeln, über das man heutzutage nur den Kopf schütteln kann? Man kann nur hoffen, dass diejenigen, die über solche Maßnahmen entscheiden, Einsicht erlangen.

Und wir und die Umwelt in eine bessere, umweltbewusste Zukunft starten können. Das wird wohl nicht so schwer sein.



Theresia Zillner, 5700 Zell am See