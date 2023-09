STRABAG - eine tolle Leistung an der B1

Die Spurrinnen in der B1 in Eugendorf wurden immer schlimmer, der Zebrastreifen war die reinste Stolperfalle.

Jeder LKW ohne Ladung verursachte ein Poltern, welches uns oftmals aus dem Schlaf riss.

Dann endlich die erfreuliche Nachricht, im Sommer wird die Straße saniert. Hier beginnt eine Geschichte die man gesehen haben muss.

Die sorgfältige und durchdachte Planung an dieser viel befahrenen Straße war eine Meisterleistung.

Am Freitagabend ging's los, die Verkehrszeichen zur Umleitung auf die geänderte Straßenführung wurden im Laufschritt aufgestellt. Am Samstag Früh begannen die Fräsarbeiten.

Das Zusammenspiel der Arbeiter auf den schweren Maschinen und den LKW Lenkern war unglaublich. Samstag und Sonntag wurde asphaltiert und gewalzt, jeder Arbeiter wusste was zu tun war.

Egal ob Hitze oder Regen, die Arbeiten wurden flott und mit viel Präzision durchgeführt. Als wir am Montagmorgen aus dem Fenster schauten, war die Straßenmarkierung bereits wieder aufgetragen, der Verkehr rollte auf allen Spuren als ob nichts gewesen wäre. . .

Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten, wir wünschen Ihnen alles Gute und besonders wegen der Schwere der Arbeiten, viel Gesundheit.

Unser besonderer Dank gilt auch Bürgermeister a.D. Johann Strasser, welcher immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatte.

Familie Keuschnigg, 5301 Eugendorf