"Strache-Video" im ORF 3

Betrifft: "Strache-Video" vom 17. 5. 2019, ausgestrahlt in ORF 3 um 20.15 und 21.20 Uhr. Der TV-Psychothriller "Blutsschwestern" fing aufgrund der Einblendung des Videos mit viertelstündiger Verspätung an. In dieser Viertelstunde wurde nicht nur ein lückenhaftes Video gezeigt, es wurden gleichzeitig auch schon Meinungen von Politikexperten eingeholt. Dann wurde ein Werbeblock geschaltet. Der Film lief dann bis 21.20 Uhr. Am unteren Bildrand schien immer die Vorankündigung der weiteren Unterbrechung des Films wegen des "Strache-Videos" auf. Ausschnitte daraus wurden dann, so wie schon vorher um 20.15 Uhr, um 21.20 Uhr wiedergegeben, während des Tages schon dazu befragte Oppositionspolitiker eingeblendet. Ein Werbeblock lief dann viele Minuten. Der Film "Blutsschwestern" wurde nicht fortgesetzt! Es wurde dann der für 21.50 Uhr vorgesehene Film "Ausgeliefert" ausgestrahlt.

Was machte der ORF hier nur mit dem Fernsehpublikum? Er entmündigte es, ja er vergewaltigte es sogar! Der Zuseher wurde mit etwas "zwangsbeglückt", was er zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht sehen wollte! Die Ankündigung eines "brisanten Strache-Videos" hätte in den folgenden Informationssendungen der ZIB 2 und ZIB Nacht (ORF 1) mehr als genug Platz gehabt! Die dafür interessierten und sensationslüsternen Zuseher hätten gerne darauf gewartet!

Manfred Stadler, BA, MA, 1220 Wien