Strafe für Umweltverschmutzung durch Müll

Zur Meldung "Behörde wollte für entsorgte Bierdose 350 Euro Strafe" (SN v. 22. 5.):

Der Großteil der Bevölkerung hat sehr wohl Verständnis für hohe Strafen in solchen Fällen, denn es ist wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz, der sich so verhält zum Ärger und auf Kosten der anderen. Leider werden viel zu selten welche erwischt. Ich habe mir einem erlaubt, vier Mädchen anzusprechen, die das Papier ihrer Wurstsemmeln einfach unter die Bank warfen, auf der sie saßen, obwohl ein Mistkübel direkt daneben stand. Was ich mir von ihnen anhören musste, möchte ich hier gar nicht wiederholen. Nur hohe Strafen wirken abschreckend, alles andere bringt gar nichts. Wie hätte der Anwalt wohl reagiert, wären die Bierdose und das Taschentuch in seinem Garten gelandet?

Maria Zelger, 6380 St. Johann