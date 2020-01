Strafzettel im Outletcenter Himmelreich

Liebe Stadt Salzburg, eigentlich sind wir gerne hier in der Region, allerdings mussten wir 3. 1. 2020 eine Erfahrung machen, die uns sehr erschreckte und enttäuschte.

Wir kennen Parkzonen in denen Parkscheiben verlangt werden, als Parkplätze mit blauen Linien am Boden. Offensichtlich ist das aber nicht durchgängig so.

Als wir am Freitag, 3. 1. 2020, in das Parkhaus am Outletcenter Himmelreich fuhren und als Ortsunkundige einen freien Stellplatz suchten, ist uns das verhältnismäßig kleine Schild zur Benutzungspflicht einer Parkscheibe nicht aufgefallen.

Als wir eine Stunde später zurück zum Auto kamen, hatten wir einen Strafzettel in Höhe von 65 Euro, ausgestellt von einer Firma, am Scheibenwischer. Dieser muss dann noch innerhalb von fünf Tagen (nicht für jeden Urlauber machbar) bezahlt werden.

Uns ist durchaus klar, dass Salzburg bzw. Die Outletbetreiber etwas gegen die Dauerparker tun wollen, oder müssen. Jedoch sollte einem Mitarbeiter dieser Securityfirma (und soviel Intelligenz kann man wohl erwarten, wenn man einen Strafzettel ausstellt) auffallen, dass es sich bei einem deutschen Fahrzeug nicht um einen einheimischen Dauerparker handelt. Seltsam auch die Firmenadresse und Emailanschrift dieses Inkasso- und Securityunternehmens.

Die Rechtslage ist sicherlich auf Seiten des Betreibers, nehme ich zumindest an. Jedoch hinterlässt die Vorgehensweise für uns als Urlauber einen sehr negativen Beigeschmack, der dem Ruf der Stadt Salzburg sicher nicht zuträglich ist, zumal die Gebührenordnung der Stadt Salzburg für falsches Parken andere Gebühren aufruft. Im Gegenteil scheint es absichtlich in die Richtung Abzocke von unwissenden und ahnungslosen Ortsfremden zu gehen. Sehr schade.







Dirk Heuer, 78467 Konstanz