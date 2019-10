Strahlenschutz oder Menschenschutz

Zur Debatte 5G Mobilfunk und Gesundheit möchte ich folgendes erwähnen: Schon seit 1932 wissen wir, dass Mikrowellenstrahlung Zellprozesse verändert und zu besorgniserregenden Funktionsstörungen in allen lebenden Systemen führen kann.

Mit dem Rollout des neuen Hochleistungsstandards 5G gibt es also kein "Entrinnen" mehr vor zusätzlicher Strahlendosis. Mag heißen: Es betrifft uns alle.

230 Ärzte und Wissenschafter fordern wegen mangelnder Technikfolgeabschätzung ein 5G Moratorium.

Für mich und ca. 40 000 Menschen in Österreich, die bereits mehr oder weniger von Elektro - Magnetischer- Funkstrahlung beeinträchtigt sind, werden die Lebensbedingungen nochmals erheblich erschwert. Wohin, wenn der Staat keine "weißen Zonen" bereitstellt?

Für mich ist die Sache klar: Hier werden nicht Menschen sondern die "Strahlen" geschützt.

Daniela Pichler, 5324 Hintersee