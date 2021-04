Straßen in Salzburg sind in einem schlechten Zustand

Für viele Straßen in Salzburg möchte ich gerne ein großes, schweres Allradauto empfehlen. Die Straßen werden immer schlechter, vom fehlenden Belag bis Löcher, vom Fleckerlteppich bis zu den unheimlich vielen Kanaldeckeln, die tiefer liegen, ist alles dabei. Sogar manch ein Obusfahrer ist vollauf "begeistert" von der Alpenstraße, nur um eine Straße zu nennen, wo ein Autofahrer in regelmäßigen Abständen mit den rechten Rädern auf einen Kanaldeckel "plumpst"- wobei die ganze "Gaudi" für einen Bus mit den größeren Rädern noch angenehmer ist.

Es ist eine Schande, und das gilt für viele Straßen, dass wir in einer so berühmten Stadt mit solchen Zuständen zufrieden sein sollen! Mit unseren Steuergeldern soll bitte eine vernünftige Straßen-Arbeit geleistet werden.





Roland Rechberger, 5020 Salzburg