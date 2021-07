Straßenbau im Wandel der Zeit

Vor 50 Jahren war jeder Politiker froh und stolz, wenn er einen Autobahnabschnitt eröffnen durfte - samt Bandl durchschneiden und Blasmusik.

Mittlerweile hat Österreich eines der dichtesten Straßennetze in Europa - in Relation zur Bevölkerung etwa doppelt so viele Straßen wie Deutschland und die Schweiz. Aufgrund von Jahrzehnte zurückliegenden Initiativen gibt es zahlreiche weitere Autobahn- und Schnellstraßenprojekte der ASFINAG, die diese realisieren will.

In den letzten eineinhalb Jahren haben die EU-Kommission und die österreichische Bundesregierung zahlreiche bindende Beschlüsse zum Thema Klimaschutz und -ziele gefasst. Diese sind auch in den Koalitionspakt und in die Regierungserklärung eingeflossen. Folgerichtig hat Frau Ministerin Gewessler die zum Bau anstehenden Autobahn- und Schnellstraßenprojekte vorläufig gestoppt, um diese auf ihre aktuelle Vereinbarkeit mit der Klimapolitik zu überprüfen. Es enttäuscht mich sehr, dass Herr Bundeskanzler Kurz der Ministerin seiner Regierung in den Rücken fällt und sie noch dazu einer Politik der Marke "Zurück in die Steinzeit" bezichtigt.

Wer will hier zurück in die Vergangenheit? Die Ministerin, die nach vorne schaut, den überbordenden Straßenverkehr und den enormen Bodenverbrauch eindämmen will - oder der Bundeskanzler, der sich offenbar nach weiteren Autobahneröffnungen sehnt?

Herbert Nigischer, 2491 Neufeld/Leitha