Straßenmusiker unerwünscht

Ich möchte gerne einen Vorfall, den ich am 9. Juli in der Salzburger Altstadt beobachtet habe, näherbringen:

Bereits in den Morgenstunden fallen mir viele - offenbar organisierte - Bettler auf, die samt ihrem Equipment (fahrbare Stühle, Decken, Schilder etc.) zu ihren "Arbeitsplätzen" in der Altstadt unterwegs sind. In der Altstadt entdecke ich diese an praktisch jeder Straßenecke und werde auch angebettelt.

Ich schlendere durch die Altstadt. Vom Stift St. Peter kommend höre ich wunderbare Klarinettenklänge. Ich folge der Musik: In der Franziskanergasse spielt ein junger Musiker Mozarts Klarinettenkonzert - ganz wunderbar. Die Passanten erfreuen sich an der Musik. In unmittelbarer Nähe sitzt eine Bettlerin.

Es kommen eine Polizistin und ein Polizist, welche die Bettlerin offenbar überprüfen. Diese bleibt sitzen und bettelt weiter. Die Beamten gehen weiter zum Musiker: Dieser packt - nach einiger Diskussion mit der Polizistin und dem Polizisten - seine Klarinette ein und verlässt den Ort des Geschehens. Ich stehe genau zwischen Bettlerin und Musiker und beobachte das Ganze, kopfschüttelnd!

Ich schäme mich. Ich schäme mich für die Polizei und die Politik in diesem Land - schon lange!

Die Polizistin sieht mein Kopfschütteln und spricht mich an: "Es gebe eine Verordnung in der Altstadt. Musiker dürfen nur mehr an einem bestimmten Ort musizieren."

Am nächsten Tag fällt mir ein - ebenso sehr talentierter - Harmonikaspieler am Kai auf, der zwischen Kai und fahrenden Autos musiziert. Am Vortag hat er noch am Residenzplatz seine Kunst zum Besten geben können/dürfen.

Ich bin fassungslos: In der Musik- und Mozartstadt Salzburg werden organisierte Bettler toleriert und geduldet, während hochbegabte Musiker aus der Altstadt verwiesen werden.

Es sollte an jeder Straßenecke musiziert werden können - und das nicht nur zur Festspielzeit!

Ich jedenfalls habe Salzburg mit einem sehr gedämpften Gefühl verlassen - die jahrelange Freude, diese Stadt zu besuchen, ist dahin.





Sonja Ottilie Lanz, 3040 Neulengbach