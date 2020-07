Straßennamen

Es ist üblich, eine Straße oder einen Platz zur Erinnerung an eine Persönlichkeit zu benennen, z. B.. John-F.-Kennedy-Airport oder Ernst-Happel-Stadion.

Zur Zeit sucht man eine Straße für Marko Feingold. In Amerika werden Statuen entfernt, die an die Unterdrückung von Nicht-Weißen erinnern. Wie wäre es, wenn man die Firmianstraße in Salzburg in Marko-Feingold-Straße umbenennen würde? Eine längst überfällige Tat. Oder wissen die Salzburger nicht, was Bischof Firmian 1730-31 verbrochen hat?

Peter Reichholf, 5621 St. Veit im Pongau