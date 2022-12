Warum Straßenumbenennungen - um zu verwerfen, zu vergessen, zu verleugnen, zu verbieten, zu verlieren? Wie sollten wir mit unserer örtlichen Geschichte und den dort "verewigten" prominenten Proponenten umgehen? Doch so, dass wer heute einen Porsche fährt, Pfitzners Musik hört oder eine vor achzig Jahren geschaffene Einrichtung nutzt, auch die geschichtlichen Hintergründe kennt! Damit kann sich auch jeder ehrlich fragen, wie Er oder Sie damals auf Karriereangebote etc. reagiert hätten. Die unselige braune Zeit hatte ja eine Vorgeschichte und bis heute eine Nachgeschichte. Wir wollen, ja wir müssen stets lernen Unrecht zu erkennen, es rechtzeitig verwerfen und nicht vergessen, in welcher privilegierten Situation wir uns heute befinden. Weder Schilderstürmerei noch Verleugnen, sondern stetes Erinneren und Mahnen ist erforderlich, um diese nicht zu verlieren. Ich finde daher die Salzburger Lösung, Erläuterungstexte auf Zusatztafeln ergänzend zu den fraglichen Straßenschildern, einfach richtig. Diese Bildungshilfen könnten auch noch Namensgeber/-innen anderer Geschichtsepochen ins rechte Licht rücken!





Manfred Auer, 9551 Bodensdorf am Ossiachersee