Straßwalchen soll sich Henndorf anschließen

Knallerei zu Silvester ist in Henndorf verboten. Ich gratuliere Herrn Bürgermeister Eder zu dem Entschluss, obwohl sich nicht alle in der Gemeindestube einig sind. Viele Straßwalchnerinnen und Straßwalchner würden sich freuen, wenn es auch bei uns so eine gesetzliche Regelung geben würde. Nicht nur wegen der Umwelt und dem Feinstaub, auch wegen der älteren Personen und den Kleinkindern und für die Tiere. Da schon lange vor Silvester, und auch nachher, bei Tag und bei Nacht unvorhersehbar irgendwo ein Kracher losgeht, ist dies sehr ärgerlich beim Spazierengehen. Da bekommt unser Hund zur Beruhigung Eierlikör, aber zu lange ist das auch für einen Hund nicht gut.

Beispielgebend wäre, wenn sich Straßwalchen der Gemeinde Henndorf anschließen würde.



Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen