Das Streikverständnis ist in der Bevölkerung unterschiedlich hoch. Eher unverständlich ist es in Bereichen, in denen der Arbeitgeber in Lohnverhandlungen bereits 8,44 Prozent angeboten hat, trotzdem aber zum Streik aufruft.

Andererseits verstehen viele Mitbürger/-innen eine Streikandrohung in Bereichen, in denen vor zwei Jahren von Allen noch verständnisvoll, öffentlichkeitswirksam applaudiert wurde, nun aber läppische vier Prozent angeboten wurden. Hier muss der Handel natürlich entsprechend reagieren.

Die durchschnittliche Inflation von 5,8 Prozent muss jedem abgegolten werden, alles darüber heizt natürlich diese Inflation wieder erneut an.





Gerhard Cirlea, 5400 Hallein