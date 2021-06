Zum Artikel "Streit um 'keinesfalls private' Chats" (SN v. 5. 6.): Herrn Hanger und Konsorten sei in das Stammbuch geschrieben: ÖVP-Angehörige brauchen nicht so zu denken, nicht so zu schreiben, nicht so zu handeln. Dann gibt es auch keine Veranlassung, solche Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Geschriebenes und Gesprochenes sind die Kleidung der Gedanken.



Peter Jürß, 1160 Wien