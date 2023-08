Zu "Kein Heimplatz in Salzburg: 99-Jährige liegt seit einem Jahr im Spital": (11. 8. 2023): Eine Frechheit von der Politik, einen Menschen mit 99 Jahren von Salzburg nach Abtenau zu verlegen wegen 20,80 Euro am Tag. Die Gehälter der Politiker wurden gerade erhöht, sollen die was zusammenlegen. Aus dem gemachten Nest ist leicht zu argumentieren.

Ich bin 77 Jahre alt, allein stehend, mir graut davor, in eine solche Situation zu geraten und von solchen Leuten betreut zu werden.

Hermann Rumpler, 5023 Salzburg