Streitfragen um den S-Link

Die S-Link-Projektgesellschaft errechnet für den Weg Oberndorf-Polizeidirektion bei zweimaligem Umsteigen S1/S3 und Obus 3 51 Minuten Fahrzeit gegenüber 34 Minuten mit dem S-Link. Nicht angeführt wird die kürzere Variante mit der Obuslinie 3 direkt vom Hauptbahnhof bei nur einmaligem Umstieg, dies wären dann

15 Minuten, zusammen somit 39 Minuten (ohne Umstiegszeit) gegenüber 34 Minuten - wobei der S-Link bis zu einer Station in die Nähe der Polizeidirektion führt, somit bei dieser Strecke noch etwas Zeit zum Gehen eingerechnet werden müsste.

Es geht also bei diesem Vergleich in Wirklichkeit - Gegensatz zur Darstellung der Projektgesellschaft - nur um fünf Minuten Fahrzeit - rechnet

das den Aufwand, ohne dass über Verbesserung der bestehenden Strukturen nachgedacht wird?

Es geht ja schließlich um einen Milliardenaufwand, der im Wesentlichen den Bewohnern der Nord-Süd-Achse eine Verbesserung bringt - aber wie viele Bürger sind eigentlich davon betroffen, wie viele müssen vom Hauptbahnhof wirklich dann in den Süden weiterfahren und arbeiten nicht zentral? Was ist mit den Anwohnern der Gemeinden Hof, Mondsee, Thalgau, wenn erst einmal das Geld verbaut ist? Ist dann noch Budget für wesentliche Verbesserungen auf dieser Strecke vorhanden?

Meine Damen und Herren der Projektgesellschaft, der politischen Ressorts, nehmen Sie die Kritik von Prof. Knoflacher ernst und investieren Sie endlich in vorhandene Strukturen und verbessern und verdichten Sie dieses Angebot! Das geht schneller und ist bei Weitem nicht so kostenintensiv und würde allen Anwohnern des Bundeslandes zugutekommen.

Machen Sie es wie andere Metropolen und verringern Sie den Individualverkehr, was auch mit besseren öffentlichen Angeboten aus allen Richtungen in die Stadt Salzburg Hand in Hand gelingen würde.

Ich kann nur hoffen, dass Sie bereits bei der Bürgerbefragung der Stadt dazu eine klare Antwort bekommen.



Dr. Ernst Luchner, 5303 Thalgau