Streitpunkt Eibe

Zum Artikel "Gericht entschied: Dieser Baum darf die Aussicht verstellen", SN vom 9.4.2021: Ich , als Hausbesitzer oder Mieter, wäre gar nicht beleidigt und sogar froh über einen so schönen immergrünen (kein Laub als Arbeit) Schattenspender: Wenn vom Süden her die Sonne im Sommer auf das Haus und die Terrasse brennt und man mit Markisen, Jalousien und Sonnenschirm die südlich ausgerichteten Räume abdecken muss. Außerdem lieben die Vögel die Bäume als Schutz und die Amseln lieben die Beeren. Meine Nachbarn haben alle große Bäume, und ich bin gar nicht unglücklich über den Schatten der Sauerstoffspender. Und Igel und sonstiges Kleingetier brauchen die Laubhaufen. Auch bin ich froh darüber, dass wir noch Vögel haben, die in die Bäume fliegen und Futter suchen. Sie werden ohnehin immer weniger, weil viele Menschen zu viel mähen und aufräumen.







Dagny Berger, 5020 Salzburg