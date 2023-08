Strengere Strafen fürs Falschparken

Vergangenen Sonntag waren wir bei wunderschönem Badewetter mit dem Rad an den Salzkammergutseen unterwegs. Wie bei diesem Wetter am Wochenende üblich, kam es zu einem hohen Aufkommen von motorisiertem Individualverkehr. Zusätzlich waren sämtliche Straßenränder mit Autos zugeparkt, sodass diese teilweise auf die Fahrbahn ragten. Diese Kombination führte zeitweise zu Straßenblockaden.

So geschehen auch um ca. 15 Uhr am Mondsee bei Oberburgau. Hier war die Straße von einigen falsch parkenden Autos so blockiert, dass ein Rettungswagen im Einsatz mehrere Minuten brauchte, um die Stelle zu passieren. Somit riskiert das Verkehrs- und Parkchaos Menschenleben. Nach der politischen Ansage für härtere Strafen für Klimaaktivisten/-innen fragt man sich: Kommen nun auch strengere Strafen für Falschparker/-innen?

Philipp Leitner, 5023 Salzburg