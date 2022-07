Strom aus Wasserkraft

Angesicht der derzeitigen Lage bei Strom und Gas fordere ich die Energie- und Umweltministerin direkt auf, das Donaukraftwerk Hainburg und andere Wasserkraftprojekte rasch zu bauen. Anstatt Milliarden Steuergeld nur in das Befüllen der Gasspeicher zu stecken, die dann gar nicht ausschließlich von uns genutzt werden können, fände ich es sinnvoller im eigenen Land zu investieren, um dauerhafte Unabhängigkeit zu erreichen.

Pläne, Technik und Möglichkeiten sind vorhanden. Eine gewaltige Energieform, die CO2 neutral rund um die Uhr Strom liefern könnte, fließt oft ungenutzt ab. 1984 ist für Hainburg eine Bauzeit von 30 Monaten veranschlagt worden. Mit der heutigen Technik wäre eine Bauzeit von zwei Jahren realistisch. Die rechtlichen Voraussetzungen sind rasch herzustellen. An biologischen Begleitmaßnahmen soll es nicht scheitern. Man kann feststellen, dass bei allen gebauten Wasserkraftwerken in Österreichs die Natur zwar verändert wurde - gleichzeitig entstanden aber wieder neue Lebensräume und auch attraktive Erholungsflächen und Ausflugsziele. Kann jemand garantieren das Putin in drei Jahren nicht mehr am Gashahn spielt? Wird der Stromverbrauch sinken, wenn gerade E-Mobilität und Wärmepumpen gefördert werden und Stahl aus Strom erzeugt werden soll?

Wenn wir in Zukunft nicht von ausländischen Gas- und Stromlieferungen aus Atomkraft und fossiler Energie abhängig sein wollen, sind jetzt entsprechende Schritte zu setzten. Wir werden neben Energieeinsparmaßnahmen viele zusätzliche Windräder und Sonnenkraftwerke mit dem dazugehörigem Leitungsnetz benötigen. Für eine ordentlichen Grundlastsicherung wird aber jedenfalls die Wasserkraft massiv ausgebaut werden müssen.

Bernhard Schardax, 4593 Obergrünburg