Leider wird in den schwierigen "Energie-Zeiten" zu wenig recherchiert. Bloß zur Erinnerung, Herr Valsecchi (Leserbrief "In den Fängen der Stromerzeuger"): Unser Wasserkraftstrom hat, wie doch bekannt ist, auf Grund der Trockenheit nur etwa 60% unseres Strombedarfs gedeckt (dumm gelaufen, das Klima), die fehlenden 20% aus dem Hut (aus fremdem!) zu zaubern, ist schlechthin eine Topaufgabe. Die Schweiz kann sich leichter aus dem Meritvertrag entfernen, sie lebt ja vom Atomstrom (selbst dieser ist bei Wassermangel mit Kühlungsproblemen an der Grenze, siehe Frankreich). Recherchieren Sie mal die hochkomplexe Existenz des berühmten Stroms aus der Steckdose, Kundige können das erklären, es ist ein Tanz auf dem Frequenzvulkan.

Strom ist kein Wasser, das man so einfach speichern kann! Wenn Österreich für neue Energieerzeugung so um die drei bis vier Jahre "Überlegung" braucht, genau so viel Zeit wie zum Bau, dann fehlen mir die (freundlichen) Worte. Bis 2030 ist noch ein weiter Weg, den es zu überstehen gilt, wir werden uns, wie ich schon einmal geschrieben habe, mehr, viel mehr bescheiden müssen!

Ich bin übrigens Maschinenbauer, kein Elektro-Könner, trotzdem siehe oben.



Ing. Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau