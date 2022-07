Strompreis Deckelung

Der Handel an der Strombörse ist anonym und betrifft nur 13 Prozent des Stromhandels, der Rest ist fix vergeben. Die Preisbildung hat nichts mit Wettbewerb zu tun. Das Prinzip der Einsatz des am teuersten produzierenden Kraftwerkes bestimmt den Preis hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun, sondern ist eine Gelddruckmaschine für die zentralen Stromerzeuger (Monopolisten). Die zentralen Stromerzeuger können über Einsatz der Kraftwerke oder durch Zukauf von Strom den Preis in die Höhe treiben. Der Kunde kann nur durch geringeren Verbrauch oder durch den Ausbau der PV-Anlagen auf verbauten Flächen den Preis senken dies wird aber von den Monopolisten verhindert. Der Preis bei normalem Einkauf richtet sich nach den gekauften Produkten. Als Beispiel: Ich benötige 10 Bretter. Der Händler bietet 9 Bretter zum Einzelpreis von 1 € und 1 Brett um 2 €. Rechnung: 9*1€+2€=11€. Nach obigem Prinzip 10*2€ =20 €. Dies führt ohne Aufwand fast zu einer Verdoppelung des Rechnungsbetrages und einem enormen Gewinnzuwachs! Die meisten Stromkunden haben auf der Stromrechnung 100 Prozent aus Wasserkraft und daher ist eine Strompreiserhöhung nicht gerechtfertigt. Damit auch das Strom Sparen umgesetzt wird bleibt für 80 Prozent des Vorjahrverbrauches der Strompreis gleich (wie im Frühjahr 2021) der Rest ist frei. Der Kunde kann durch sein Verhalten bis 20 Prozent Strom einsparen. Bei Firmen muss die Effizienzsteigerung gefördert werden. Damit kann auch die Teuerung eingedämmt werden.



Werner Lackner Arge Luft Lärm und Energie, 8010 Graz