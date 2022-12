Strompreis, Gewinne und Aktiengesetz

In dem Interview ("Hohe Gewinne werden übrig bleiben") in Ihrer Ausgabe vom 5. Dezember meint Johannes Mayer von der E-Control, die aktuelle Strompreispolitik entschuldigend: "Die Vorstände sind der Gewinnmaximierung verpflichtet." Das ist nur die halbe Wahrheit und deshalb falsch.

§ 70 des Aktiengesetzes lautet unter der Überschrift: "Leitung der Aktiengesellschaft": "Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses es erfordert."

Das öffentliche Interesse gebietet es zweifelsohne, dass der Vorstand eines Unternehmens im Eigentum der öffentlichen Hände (Land und Stadt Salzburg, Energie AG des Landes Oberösterreich) eine sozial verträgliche Preispolitik betreibt, und diese verträgt sich eben nicht mit der jetzt betriebenen unverschämten Strompreiserhöhung zur Gewinnmaximierung.



Christian Burtscher, St. Leonhard