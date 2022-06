Strompreisdebakel

Die relative Ruhe, mit der die derzeitigen exzessiven Strompreiserhöhungen von der Bevölkerung hingenommen werden, ist erstaunlich, geht es doch nicht nur bei der Salzburg AG um den Faktor 3 oder 4 im Vergleich zum Vorjahr, wenn man aus welchen Gründen auch immer einen Neuvertrag abschliessen will oder muss, auch nachdem die Landesregierung öffentlichkeitswirksam intervenieren wollte. Dass der Landeshauptman im Alleingang gegen das Aktienrecht nichts ausrichten wird, war absehbar, aber der jahrzehntelange Irrweg der Politik in Österreich und der EU mit der Privatisierung und Liberalisierung der Energiemärkte liegt jetzt offen zu Tage, gerade weil diese Strompreiserhöhungen auch für Ökostrom aus Österreich auch jene treffen, die sich eigentlich vor den geopolitischen Fährnissen mit fossilen Energieträgern wie russischem Erdgas unabhängig machen wollten.

Wenn heute aber ein lokaler Stromerzeuger wie die Salzburg AG nach herrschenden Marktregeln und Aktienrecht gezwungen ist, heimischen Ökostrom der Preisbildung an der Leipziger Energiebörse (EEX) zu unterwerfen, heisst das nichts anderes, als dass die daraus resultierenden exzessiven Gewinne politisch gewollt sind. Bei derzeit ca. 30 Cent/kWh können wir vermutlich von mehr als 20 Cent/kWh Gewinnsteigerung zum Vorjahr ausgehen, da die Produktionskosten nicht gestiegen sind.

Wer es bis jetzt nicht wahrnehmen konnte oder wahrhaben wollte, merkt spätestens jetzt, was für ein radikales Umverteilungsprogramm von unten nach oben der seit 20 Jahren liberalisierte Energiemarkt der EU geworden ist. Wir sollten unserer Regierung auch bei diesem Thema oberflächlichen Populismus nicht durchgehen lassen: Eine einmalige Pressemitteilung von Bundeskanzler Nehammer, man möge über die Abschöpfung von Krisengewinnen nachdenken, reicht hier bei weitem nicht. Gefragt ist, nicht nur wegen Putin, eine radikale Kehrtwende in der Energiepolitik, nicht nur weg von fossilen Energieträgern sondern auch weg von Marktradikalismus wieder zu mehr Ordoliberalismus: die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und die Abgabe zu Preisen, die nicht völlig von den Erzeugerkosten abgekoppelt sind, sollte eindeutig Vorrang vor der Gewinnmaximierung haben. Es scheint fast, als wäre die Bevölkerung durch die Erzählung über den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine schon so auf Verzicht und anstehende Einbußen im Lebensstandard eingestimmt, dass es keinen Aufschrei gibt. Hier geht es aber mitnichten um Verzicht zugunsten der Umwelt, um globale Gerechtigkeit oder eine zwangsläufige Folge des Ukrainekrieges, sondern um ein skandalöses Arrangement von Gesetzen für eine noch dramatischere Bereicherung der Superreichen. Es ist kein Marktversagen sondern ein Versagen unserer Gesetzgeber, die die Marktregeln festlegen. Abgerechnet wird nach der nächsten Wahl.





Laurenz Plöchl, 5582 St. Michael