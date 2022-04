Strompreisdeckel: ja, natürlich

Die obersten Strommanager des Landes fühlen sich lediglich dem Aktiengesetz verpflichtet. Dies bedeutet Maximierung des Gewinns der Konzerne und der eigenen Boni.

In der Schweiz ist der Energiemarkt nicht liberalisiert. Die Inflation liegt bei drei Prozent, in Österreich bei fast sieben Prozent. Die derzeit politisch Handelnden haben nicht den Mut, volkswirtschaftlich sinnvoll regulierend einzugreifen. EVU haben in erster Linie die Energieversorgung sicher, effizient und kostengünstig bereitzustellen. Dafür sind sie auch mehrheitlich in öffentlicher Hand. Dies sollte den Herren Direktoren wieder klargemacht werden.



Josef Grünwald, 5071 Wals