Strompreise der Salzburg AG und Imageschäden

Hohe Strompreise, eine überraschend angekündigte Strompreissenkung und eventuelle Zusammenhänge mit dem Salzburger Landtagswahlkampf beleuchtet Heidi Huber in den SN vom 1. 4. 2023 und weist dabei auf einen Imageschaden hin, den die Salzburg AG erlitten hat.

Die angekündigte Strompreissenkung besteht eigentlich nur aus einem ab Juni angebotenen neuen Tarifmodell, in das Kunden der Salzburg AG dann wechseln können oder auch nicht - wie, daran wird noch "getüftelt".

Kritik an den hohen Strompreisen wurde bis Ende März nach allen Regeln und Tricks bis hin zu juristischen zurückgewiesen. Auch von LH Haslauer, der seine Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der Salzburg AG nach Belieben runter- oder raufspielt. Das gipfelt in einer per Anzeige (SN 1. 4. 2023) verbreiteten Behauptung, LH Haslauer hätte Österreichs günstigsten Stromtarif durchgesetzt. Ein Faktencheck ergibt anderes. Und obwohl die meisten Kunden brutto bezahlen müssen, sieht ein netto 19,90 Centpreis/kWh natürlich viel besser aus. Sollte sich hier vielleicht noch jemand anderer um sein Image sorgen?





Reinhard Starka, 5020 Salzburg