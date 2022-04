Strompreiserhöhung der Salzburg AG

Rund 57 Prozent Preiserhöhung für "Bestandskunden", gnädigerweise, für Neukunden noch viel mehr, ganz zu schweigen, sind mehr als sich ein gesundes Kaufmannshirn ausdenken kann. Aktiengesellschaft hin oder her, Gewinnorientierung Pflicht oder nicht, das schlägt dem Fass den Boden aus.

Wer hat denn zu diesen Gewinnen beigetragen, wenn nicht wir Konsumenten, ja, wir zahlen bereits viel zu hohe Strompreise seit Jahren und nun, wo die sogenannten Billiganbieter wegsterben wie die Fliegen, weil sich die hohen Marktpreise nicht mehr umsetzen lassen, und reihenweise in Konkurs gehen, bekommen die Salzburg AG und auch andere große Anbieter wieder einen "freien" Markt, wo man glaubt, fuhrwerken zu können, wie man will.

Auf der anderen Seite treiben einem die Einspeisetarife aus Photovoltaik oder anderen Gewinnungsformen die Tränen in die Augen und jeder Elektriker rät dazu, nur so viele Paneele zu montieren, wie für den Eigenverbrauch nötig sind, oder nur geringfügig mehr, denn bei der Rückspeisung ins Netz werden einem neben dem niedrigen Preis auch nochmals 20 Prozent abgezogen für die "Leistung" der Salzburg AG.

Die Eigentümer der Salzburg AG, also Stadt und Land, sind hier gefordert, Einhalt zu gebieten, auch wenn ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft angesichts der hohen Dividende, die in Aussicht steht. Verschlucken Sie sich nicht, denn die nächste Wahl kommt bestimmt! Auch AK und Konsumentenschützer sind bisher kaum gewichtig in Erscheinung getreten, ebenso wie Parteien!





Giuseppe Valsecchi, 5020 Salzburg