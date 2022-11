Strompreiserhöhung der Salzburg AG

Sehr geehrte Damen und Herren der Salzburg AG,

die Information "Strompreis-Änderung" hat mich doch - gelinde ausgedrückt - sehr überrascht. Ich habe natürlich die mediale Berichterstattung über den Strommarkt am Rande verfolgt; jedoch war ich der Meinung, dass bei der Salzburg AG die Preisentwicklung nicht so dramatisch ausfallen wird. Es wurde ja bei jeder Stromrechnung betont, dass der Strom bei uns fast ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen stammt und zu ca. 60% aus Österreich und 40% aus Norwegen stammt. Wie können Sie jetzt in dem Schreiben mitteilen, dass Sie die benötigten Mengen an Energie überwiegend an den europäischen Beschaffungsmärkten (gemeint ist wohl Leipziger-Strombörse) einkaufen? Können Sie mir bitte diese Diskrepanz erklären?

Eine weitere Frage habe ich bezüglich "Information zum Stromkostenzuschuss": Da ich zwei verschiedene Produkte in unserem Haus beziehe ("Privat OK/Online" und "Wärmepumpe OK") gehe ich davon aus, dass der Zuschuss durch die Strompreisbremse (Verbrauch 2.900 kWh pro Jahr) für jedes der beiden Produkte angewandt wird. Dies erwarte ich umso mehr, da ich schon vor Jahren in eine ökologisch sinnvolle Heizvariante (empfohlen von Politik und Energieversorger) investiert habe, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

In Erwartung Ihrer geschätzten Antwort und Lösung verbleibe ich

Mit freundlichen Grüßen



Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Thummer, 5020 Salzburg