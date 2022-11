Strompreiserhöhungsmärchen - Unwort des Jahres

Märchen sind frei erfundene Geschichten, wobei der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. So auch beim Strompreiserhöhungsmärchen. Während gewöhnlich bei Statistiken, Vergleichen von Daten und auch bei Gehalts-/Pensionsverhandlungen etc. der Vorjahreswert als Maßstab herangezogen wird, ist es hier anders.

Vergleiche ich die Kosten meiner letzten Abrechnung, so habe ich am 1. 1.2022 8,66 Euro/kWh bezahlt. Lt. kürzlich erhaltenem Informationsschreiben der Salzburg AG beträgt der Preis per 1. 1. 2023 staatliche, Pardon stattliche 32,40 Euro/kWh. Die allseits kolportierten 138% Erhöhung fallen demnach unter "Märchen"; denn tatsächlich beträgt die Steigerung innerhalb eines Jahres sagenhafte 275%. D. h. es ist - über einem Verbrauch von 2900 kWh - das Vierfache zu berappen. Alle, die gehorsam auf Wärmepumpen umgestellt haben, müssen sich in höchstem Maße verschaukelt fühlen.

Erklärt man uns für meschugge? Das lässt sich u. a. mit wundersam, beknackt oder begriffsstutzig übersetzen. Zieht man dann noch in Betracht, dass die Salzburg AG zu 42,56% dem Land Salzburg (Aufsichtsratsvorsitzender der Landeshauptmann), zu 31,31% der Stadt Salzburg (Aufsichtsratsvorsitzender-Stv. der Bgm der Stadt) und zu 26,13% der Energie AG Oberösterreich gehört, wird das Unverständnis noch größer.

Die politische Verantwortung ist die eine. Die Wahlen stehen vor der Tür, wo man seinen Unmut zum Ausdruck bringen kann. Was hingegen bleibt, ist die enorme, für viele kaum mehr zu stemmende Tatsache der Strompreisexplosion. Das tut schon weh genug, auf Schönfärberei kann gut und gerne verzichtet werden, denn das tut uns noch mehr weh. Am meisten trifft man uns jedoch, dass wir für dumm verkauft werden. Da nützt auch keine lernende elektronische Assistentin "Hallo ich bin Lea, kann ich dir helfen?" Ja, Lea, kannst du, halte uns nicht für "meschugge".



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf