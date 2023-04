Strompreissenkung nach enormer Erhöhung

Strompreissenkung mit neuem Tarif: Mit diesem Motto wirbt die Salzburg AG für eine deutliche Entlastung für alle Kunden, die auf die neuen Stromtarife wechseln, denn der Arbeitspreis beträgt im neuen Tarif 19,90 Cent anstatt von netto/kWh anstatt von 27 Cent/dWh im Tarif Privat OK.

Diese Strompreissenkung von 7,10 Cent ergibt eine Reduzierung von 26,3%. Was aber seitens der Salzburg AG und auch nicht in Berichten der SN erwähnt wird, ist die Strompreiserhöhung von 7,22 Cent/kWh per 31. 3. 2022 auf aktuell 27,0 Cent/kWh, also um 19,78 Cent kWh bzw. 274%.

Nach einer Erhöhung um 274% innerhalb eines Jahres dürfte es der Salzburg AG nicht besonders schwer fallen, einen großzügigen Nachlass von 26,3% zu gewähren.

Ob diese exorbitante Preiserhöhung gerechtfertigt ist, sei dahingestellt, was allerdings mich als Betroffenen sehr wundert, ist der Umstand, dass diese Entwicklung seitens der Arbeiterkammer und insbesondere seitens Herrn AK Präsident Herrn Eder unwidersprochen bleibt.



Norbert Huber, 5020 Salzburg