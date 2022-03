Auf den Brief von Herrn Mag. Harald Trummer (SN v. 31. 3.), indem er sich auf die Earth Hour bezieht, möchte ich gerne einen kleinen Beitrag aus meinem elektrischen Umfeld leisten. Ich wohne in einem Doppelhaus in Elsbethen. Im Nebeneingang ist ein Bewegungsmelder beim Haustor für die Nacht und bei "meinem" Haus ein Eingangslicht, das die ganze Nacht durchleuchtet. Nun hatte ich bei der Hausverwaltung Salzburg Wohnbau vorgeschlagen, um Strom zu sparen, dass auch hier ein sparsamer Bewegungsmelder installiert werden sollte, was strikt abgelehnt wurde. Daraufhin habe ich angeboten, diese Umrüstung aus meinem eigenen Geld zu bezahlen, was ebenfalls unerwünscht ist. Stromsparen sieht anders aus!







Josef Blank, 5061 Elsbethen