Stromtarif-Wechsel ist möglichst kompliziert gestaltet

Dass nun endlich die günstigeren Stromkosten an die Kundinnen und Kunden der Salzburg AG weitergegeben werden ist die positive Nachricht. Die Art und Weise wie das bewerkstelligt wird, ist jedoch unverständlich: Kundinnen und Kunden müssen dieser Änderung per Vertragsunterfertigung zustimmen! Dazu ist die Rücksendung eines unterfertigten Vertrags erforderlich oder die Zustimmung per Online Kundenkonto. Diese Vorgehensweise lässt die Mutmaßung aufkommen, dass die Salzburg AG hofft, dass ein Kundenteil darauf vergisst oder dass sich hinter den günstigeren Tarifen noch andere Vertragsklauseln verstecken. Warum sonst sollte man als Kunde einen billigeren Tarif nicht annehmen? Dass durch diesen hohen bürokratischen und teuren Aufwand oft jene Kundinnen und Kunden, die über keine Onlinekundenkonten verfügen und jene, die die Rücksendung des Schreibens nicht vornehmen können, aus welchen Gründen auch immer, auf der Strecke bleiben, scheint bei der Stromsenkung egal, wenn nicht gar gewünscht.- Eine Stromerhöhung jedoch lässt sich völlig unbürokratisch durchführen! Man kann sich nur wundern.

Carmen Gaderer, 5162 Obertrum am See