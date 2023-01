Stromverbrauch in Österreich

Jeder hat mittlerweile mitbekommen, dass die Stromkosten dieses Jahr extrem angestiegen sind. Warum also sollten die Geschäfte am Abend ihre komplette Festbeleuchtung anschalten, während Familien in ihren Häusern teilweise sehr darauf achten, nicht zu viel Strom zu verwenden? Außerdem kann man in solchen Zeiten auf etwas Winterdeko verzichten, wie zum Beispiel auf große Lichterketten an der Hausfassade. Es ist immer noch die Entscheidung der Familien und im Endeffekt muss es jeder selbst zahlen. Aber die starke Beleuchtung in den Geschäften, nur um Werbung zu machen, wenn am Abend viele Leute in den Städten unterwegs sind, soll dann eingeschaltet werden? Das sehe ich nicht so. Österreichweit hatten wir einmal bereits die Sorge, ob wir den Winter überhaupt mit dem Strom, den wir haben, auskommen, da muss so etwas nicht sein.





Marie Aigner, 12 Jahre, 5400 Hallein