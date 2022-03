Stromversorgung in Österreich

Seit Jahren predigen Österreichs Regierungen, dass man bis 2030 beim Stromverbrauch autark sein wolle. Sehe ich mir jedoch die vielen Neubauten allein in Wien an, die alle nicht mit PV ausgerüstet sind, fehlt mir der Glaube am Gelingen dieses Ziels. Mehrmals schon regte ich bei unterschiedlichen Ämtern, Gebietskörperschaften, oder auch Bundes- und Landespolitikern an, die Verpflichtung, Photovoltaik an sämtlichen Neubauten sowie jene der letzten zehn Jahre, doch endlich gesetzlich zu verankern. Man sehe sich nur die tausenden Quadratmeter an, die an neuen Dachflächen zur Verfügung stünden. Alle Welt weiß, wie günstig PV zu installieren ist. Daher muss eine massive Aufklärung und gesetzliche Festlegung zur Ausstattung aller neueren Gebäude mit PV bewerkstelligt werden, da ansonsten das Ziel der Autarkie verfehlt wird. Wenn Bundesregierungen es nicht schaffen, die Gesellschaft auf die Notwendigkeit alternativer Stromversorgung einzuschwören, könnten diese Aufgabe die Medien übernehmen. Sie, als weitverbreitete Zeitung zusammen mit dem ORF, können da sicherlich in einer groß angelegten Kampagne einen wichtigen Betrag leisten, damit die Republik tatsächlich stromautark wird.



Michael Neuhauser, 1230 Wien