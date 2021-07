Studiendauer zu lang, Praxis zu wenig

Das Bestreben, alle pädagogischen Berufe vom Kindergarten bis zur Pflichtschule nur in einem Vollakademikerstudium erreichen zu können, trägt nun dazu bei, dass in diesen Gruppen Mangel an Absolventen besteht, wie Direktoren klagen.

Selbstverständlich ist eine qualitative fachliche Ausbildung notwendig, was aber nicht heißt, dass dadurch das Studium in eine fast unzumutbare Länge gezogen werden muss.

Sträflich vernachlässigt wurde bei der Neuordnung die Praxis. Gerade in der Elementar- und Mittelstufe ist diese genauso wichtig wie die fachliche Ausbildung. Mit der Theorie allein werden die immer größer werdenden Herausforderungen in der Schule nicht zu bewältigen sein.

Der langjährige Vorschlag nach der Ausbildung zum Stufenlehrer, d. h. Elementar-, Mittel- und Oberstufe, würde der jeweiligen Situation am besten entsprechen. Leider wird diese Forderung bei den pädagogischen Wissenschaftern, die die Politik beraten, und bei der hohen Ministerialbürokratie keinen Anklang finden.





Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, Vizepräsident des LSR a. D., 5020 Salzburg