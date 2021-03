Stufenführerschein für mehr Sicherheit

Im Zuge unseres Deutschunterrichts haben wir uns in den vergangenen Tagen mit Tageszeitungen auseinandergesetzt und sind dabei immer wieder auf die aktuellen Artikel zum Thema "Autoraserei in Salzburg" gestoßen. Tragischer Anlass dafür war der Tod eines

17-Jährigen bei einem schweren Unfall aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Vogelweiderstraße.

Nach den Angaben der Statistik Austria werden jährlich mehr als doppelt so viele Unfälle in Ortsgebieten und Freilandstraßen von Rasern verursacht als von Alkolenkern. Wir haben in der Klasse darüber diskutiert und aus unserer Sicht wäre, außer der angedachten Erhöhung der Strafen, auch die Beschlagnahmung der auffrisierten Autos eine sinnvolle Maßnahme.

Ein langer Führerscheinentzug ist für einen Jugendlichen/eine Jugendliche hinsichtlich des Arbeitsplatzes oft sehr problematisch - und hat man den Schein erst zurück, wartet die "Verlockung" schon wieder in der Garage.

Wir kamen zu dem Schluss, dass die Einführung eines Stufenführerscheins auch für die Klasse B mehr Sicherheit auf den Straßen bringen würde, da Jugendliche erst, wenn sie reifer und erfahrener in der Fahrpraxis sind, ein hochmotorisiertes Fahrzeug erwerben dürften.

Wir appellieren an die Jugendlichen, besonnener und rücksichtsvoller auf Österreichs Straßen zu fahren und damit für mehr Sicherheit zu sorgen. Die wenigen schwarzen Schafe sollten aus dem Verkehr gezogen werden, damit nicht alle jungen Menschen in ein schiefes Licht geraten.



3E der SMS (Sportmittelschule), 5541 Altenmarkt im Pongau