Stundensätze sind nicht vergleichbar

In einem Leserbrief am 17. 5. 2023 alteriert sich ein Herr über die Stundensätze selbstständiger Handwerker/-innen. Er nimmt den von Letzteren angegebenen Stundensatz zwischen 55 und 73 Euro und multipliziert diesen mit 38,5 Stunden pro Woche, um sie mit Angestelltengehältern zu vergleichen.

Eine an Naivität kaum überbietbare Darstellung. Zur Klarstellung:

Angestellte bekommen ihr Gehalt ausbezahlt, ohne betriebliche Kosten zu tragen (Büromiete und Einrichtung, PC und Zubehör, Software, Kfz, Werkzeug und Maschinen, Kommunikation und Werbung, Betriebsversicherungen, Buchhaltung, Rechnungs- und Mahnwesen, Fortbildung, gewerbliche Abgaben, arbeitgeberseitige Sozialversicherung, unbezahlte Zeit für Kundenakquise, Besichtigungen, Planungen und Kostenvoranschläge - die dann vielleicht gar nicht angenommen werden -, Zahlungsausfälle, Auftragseinbrüche u. v. m.). Bei Angestellten übernimmt der Arbeitgeber all diese Kosten, unbezahlten Zeiten und Risiken.

Angestellte bekommen ihr Gehalt außerdem auch, wenn sie krank sind, einen Unfall hatten, an Feiertagen, im Urlaub oder auf Kur oder Reha sind. Selbstständige verdienen in dieser Zeit: nichts. Sie bekommen auch kein 13. oder 14. Gehalt.

Ohne hier eine lange Liste anzuführen, gilt als Daumenregel (je nach Branche, Kostenstruktur, Ausbildung und fachlicher Erfahrung), dass vom genannten Stundensatz nicht mehr als 30 bis maximal 40% als "Gehalt" vor Steuern und Sozialversicherung übrigbleibt.

Im Internet kann man sich hierzu umfassend informieren. Auf der Website gruenderpraxis.at liest man etwa: "Bei einem monatlichen Nettogehalt von 2500 Euro und geringen betrieblichen Kosten muss Ihr Mindeststundensatz in der Selbstständigkeit 96 Euro betragen, damit Sie in der Selbstständigkeit genau so viel ausbezahlt bekommen wie in Anstellung."

Der Leserbriefschreiber sollte also bei einem Stundensatz von 55 Euro unbedingt zuschlagen. Und das nächste Mal erst nachdenken und sich informieren, bevor er derartigen Unsinn wie in besagtem Leserbrief verbreitet.

Mag. Nina Sattler-Hovdar, 5161 Elixhausen