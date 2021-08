StVO kann für den Klimaschutz gut sein

Nicht nur neue Straßen, auch Parkplätze erzeugen Verkehr. Das verteuert die Wohnraumerrichtungskosten (siehe Puch), versiegelt Fläche und verstärkt das Verkehrsaufkommen samt allen damit verbundenen Folgen.

Es geht aber auch viel einfacher - und es braucht dazu gar keine neuen Regeln: Die (bestehende) Straßenverkehrsordnung einfach exekutieren! In dieser heißt es: Das Parken ist … verboten auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr, wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben. Wenn nur mehr halb so viele (oder weniger) Autos auf den Straßen bundesweit in Stadt und Land "herumstehen" dürfen und Parkplätze weit entfernt und teuer sind, also das Parken richtig unbequem wird, (erst) dann ändert sich etwas, denken wir um.

So wird uns ziemlich schnell das Auto-Anschaffen ("automatisch" mit 18 Jahren) und das unbedachte, viel zu häufige Auto-Verwenden vergehen.





Dipl.-Ing. Alfred Pidner, 5020 Salzburg