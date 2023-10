Suchtgefahr ist weitaus größer

Zu "Wie viel Handyzeit Kinder vertragen" (SN-Lokalteil vom 12. Oktober 2023):

Seit 2006 bin ich als selbstständige Psychologin mit dem Schwerpunkt der Auswirkungen digitaler Medien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und seit 2013 als Schulpsychologin tätig.

Im Artikel der SN vom 12. 10. 2023 vertreten Mitarbeiterinnen von Akzente die Ansicht, dass man in den meisten Fällen bei unter 18-Jährigen nicht von Sucht sprechen kann. Dazu ist anzumerken, dass sich die Zahl computerspielsüchtiger Jugendlicher seit 2019 auf derzeit 6,3 Prozent verdoppelt hat.

Laut einer Studie der Deutschen Angestellten-Krankenkasse und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen der Uniklinik Hamburg-Eppendorf beträgt dieser Wert bei Social-Media-Sucht 6,7 Prozent aller Jugendlicher. In absoluten Zahlen sind das umgelegt auf Österreich circa 68.000 Mediensüchtige und circa 220.000 suchtgefährdete Jugendliche.

In einer aktuellen Universitätsstudie (Prof. Montag, Universität Ulm, Abt. Molekulare Psychologie) konnte nachgewiesen werden, dass eine Stunde tägliches Computerspiel (in der Studie war es "World of Warcraft") schon nach sechs Wochen zu einer Abnahme des Hirnvolumens im Frontalhirn führt, mit negativen Auswirkungen auf Emotionsregulation und Entscheidungsfindung. Da bei Jugendlichen die Gehirnentwicklung und die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen sind, wirken sich solche Einflüsse umso stärker aus.

Die Relevanz von zu langen Onlinezeiten und konsumierten Inhalten auf die Suchtgefährdung von Jugendlichen ist daher wesentlich höher einzuschätzen, als aus dem Artikel hervorgeht.

Mag. Marianne Wintersteller, 5020 Salzburg