Sündenbock Babyboomer-Generatin?

In Österreich gibt es einen Sündenbock für das Versagen von Politik und Gesellschaft. Seit Jahren wird laufend, auch in Qualitätsmedien wie den Salzburger Nachrichten, immer wieder beklagt (z. B. SN vom 16. 12. 2019, Seite 2, unter der Überschrift "Stresstest für das Pensionssystem"), dass die sogenannte Babyboomer-Generation, also die späten 1950-iger und frühen 1960-iger Jahrgänge relativ geschlossen in den Ruhestand treten, und das zu steigenden Pensionsausgaben führt (eine wahrlich sensationelle Erkenntnis!?).

Nie habe ich als Angehöriger der Babyboomer-Jahrgänge auch nur irgendwo ein Wort des Dankes und der Anerkennung gelesen oder gehört, dass meine Altersgenossinnen- und Genossen durch ihre Sozialversicherungsbeiträge und Steuern den österreichischen Sozialstaat ein halbes Jahrhundert wie "geschmiert" am Laufen gehalten haben, für die vorherigen Generationen hervorragende Sozialleistungen und Pensionen finanziert haben und ganz "nebenbei", ihren Kindern eine gediegene Berufsausbildung finanziert haben.

Michael Loindl, 5310 St. Lorenz am Mondsee