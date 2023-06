Symbolpolitik um Kurzstreckenflüge

Zur Berichterstattung und Diskussion über die Flugstrecke Salzburg-Wien ein paar Punkte:

1. Fast alle Passagiere (nämlich rd. 87%), die 2019 von Salzburg nach Wien flogen, stiegen in Wien um, und flogen weiter zu ihren Enddestinationen.

2. Deshalb ist besonders der Wegfall der Tagesrandverbindungen, die für Umsteigepassagiere wichtig sind, problematisch, denn die waren auf die erste und die letzte Welle der Abflüge bzw. Ankünfte in Wien abgestimmt.

3. Durch den Wegfall der Tagesrandverbindungen weichen Passagiere auf die Drehscheiben München und Frankfurt aus. München ist von Salzburg einfach per Auto erreichbar, für Frankfurt benützen Passagiere die weiterhin bestehende Flugverbindung. Damit wird Wertschöpfung ins Ausland verlagert und der CO2-Ausstoß erhöht, weil die Autoanreise nach München und der Umweg über Frankfurt mehr CO2 verursachen als vorher.

4. Der politische Druck, die Strecke Salzburg-Wien einzustellen, war also jedenfalls nicht gerade sachkundig. Aber selbst wenn es den, für Luftfahrtexperten erwartbaren, Verlagerungseffekt nicht gegeben hätte und es zu einer CO2-Reduktion gekommen wäre, wäre die kaum messbar gewesen: Der Anteil der Luftfahrt in Österreich an den inländischen Gesamt-CO2-Emissionen erreicht gerade einmal 0,16% (siehe https://www.flugfakten.at/emissionen__wachstum_der_luftfahrt). Eine Kurzstreckenverbindung zu streichen hat daher einen in Prozenten gar nicht mehr auszudrückenden Minimaleffekt.

5. Wesentlich sachgerechter und zielführender wäre es, den Einsatz von Sustainable Aviation Fuels (SAF), also nachhaltiger Flugzeugtreibstoffe, und den Aufbau vor Produktionsanlagen zur fördern.

Da ist es auch nicht sonderlich tröstlich, dass auch anderswo recht sinnlose Symbolpolitik betrieben wird: Das Verbot von Kurzstreckenflügen in Frankreich betrifft grade mal drei Inlandsstrecken zum Flughafen Orly im Süden Paris. Der weit wichtigere Drehscheibenflughafen Charles de Gaulle ist nicht davon betroffen. Und dass der Amsterdamer Flughafen Schiphol Business-Jets nicht mehr landen lassen will, hat nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern damit, dass der Flughafen die knappen Landebahnkapazitäten lieber für größere Flugzeuge nützen will. Das ist verständlich, denn das bringt mehr Geld. Aber natürlich klingt es sympathischer, wenn man als Begründung den Klimaschutz nennt. Bloß ehrlich ist das halt nicht.

Dr. Peter Malanik, Geschäftsführer, Aviation Industry Austria - Dachverband Luftfahrt