Sympathisanten sollten das Wahlprogramm der KPÖ plus lesen

Das überraschend gute Abschneiden der KPÖ plus bei den Landtagswahlen hat allgemein überrascht. Selbst sonst eher konservativ eingestellte Mitbürger waren der Meinung, einmal für eine Alternative sorgen zu müssen. Fraglich ist nur, ob sich alle Sympathisanten vorher vergewissert haben, wen bzw. was sie damit gewählt haben. Wer die 14 Punkte des Wahlprogramms, die man unter das "plus" ansiedeln will, durchliest, wird zu fast keinem Thema nein sagen können, ein echter Wunschzettel an das Christkind. Leider vermisst man jede ernsthafte Aussage darüber, wie all die Segnungen, die mehrere Landesbudgets ausmachen würden, finanziert werden könnten. Aber Kosten passen eben nicht in ein Wahlprogramm.

Schamhaft verschwiegen wird das Programm der Stammpartei KPÖ, auf die sich Herr Dankl schon dem Namen nach beruft. Diese bezeichnet sich in ihrem Programm als marxistische und revolutionäre Partei, die die klassenlose Gesellschaft anstrebt. Sie bekämpft unter Anderem den Ausverkauf der österreichischen Unabhängigkeit an das wiedererstandene "Großdeutschland" im Wege des EU-Anschlusses. Dem Einwand, Herr Dankl und seine Partei seien doch nicht so, wird man erwidern müssen: Sie sind auch so, denn sonst würden sie sich nicht als Kommunisten bezeichnen und den Namen KPÖ verwenden, der durch das "plus" offenbar abgemildert werden soll.

Das alles sollten jene derzeitigen Sympathisanten, die bei künftigen Wahlgängen vor der Entscheidung in der Wahlzelle stehen, auch mitbedenken.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg