Symptomlose Infizierte bereiten Sorgen

Wenn es seit nunmehr einigen Wochen heißt, symptomlos Infizierte dürfen alles machen, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Kindergartenpädagoginnen dürfen in die Schule arbeiten gehen, stellt sich mir die Frage, wie weiß jemand, dass er/sie infiziert ist, wenn er/sie keine Symptome hat? Die Testzahlen sind sehr rückläufig. Warum sollte sich jemand testen, wenn er/sie keine Symptome hat. Selbst Leute mit leichten Symptomen (Husten, Halsweh, Kopfweh) unterziehen sich keines PCR-Test mehr. Als stark immungeschwächter Transplantierter bereitet mir das enorme Sorgen.

Ich darf mich keiner Ansteckungsgefahr aussetzen, aber wie soll das gehen, wenn ich überall symptomlose Menschen antreffen kann. An Besuche von Gaststätten, Cafes, Konzerte, Veranstaltungen brauche ich gar nicht zu denken, das Ansteckungsrisiko ist viel zu hoch.

Der unfähige Gesundheitsminister (Politiker aber kein Arzt) hat bei der Regelung die vulnerablen Personen total außer Acht gelassen.

Wozu hat die Regierung ein Expertenteam, wenn sie auf deren Ratschläge nicht hört. Die FFP2-Maske schützt am besten, es gab seit zwei Jahren so gut wie keine Influenza mehr, das alleine sagt schon vieles aus. Das sonst uns in den Corona Maßnahmen nachhinkende Deutschland ist da gescheiter und setzt auf den Schutz der Maske.

Nun muss ich mich beim Einkaufen schräg anschauen lassen, wenn ich Maske trage, denn Infizierte dürfen nun mit Maske einkaufen gehen, also meinen andere ich sei infiziert. Was macht nun ein symptomloser Infizierter, geht ohne Maske einkaufen, ins Gasthaus, Café, Konzert etc.? Er/Sie wissen ja nicht, dass sie infiziert sind und steckt sorglose Vulnerable an. Danke Herr Gesundheitsminister!

Ich bin bereits fünfmal gegen Covid geimpft, weil die Antikörper durch die Immunsuppressiva sehr schnell abgebaut werden.





Reinhold Schiemer, 4852 Weyregg am Attersee