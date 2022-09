Tabuthema Alkohol

Während der Fußball-WM in Katar wird es in den Stadien keinen Bierverkauf geben. Reaktion von Kritikrax: "Jetzt weiß ich, warum sich Österreich nicht für das Turnier qualifiziert hat." (SN v. 5. 9.) Der Scherz hat leider einen wahren Kern, denn hierzulande wird mehr getrunken, als in den meisten europäischen Ländern. Beim Bierverbrauch, zum Beispiel, liegen wir Österreicher im EU-Vergleich an zweiter Stelle: 100 Liter pro Kopf und Jahr. Nur unsere nördlichen Nachbarn in Tschechien trinken noch mehr (125 Liter). Die Italiener hingegen, kommen mit nur 31 Liter Bier pro Jahr aus. Wir verdrängen die Tatsache, dass übermäßiger Genuss von alkoholischen Getränken Österreichs größter Krankmacher ist. Erkenntnis nach 30 Jahren landärztlicher Tätigkeit im Weinviertel: Gefahrloses Genusstrinken gibt es nicht! Hinter jeder Bouteille lauert der Einstieg in die Alkoholkrankheit. Selbst Winzer und Sommeliers kann es erwischen. Keine andere Droge verursacht mehr menschliches Leid. Erster Schritt zu einem gesünderen Österreich wäre ein komplettes Werbeverbot für Alkoholika.





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien