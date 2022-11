Tägliche Turnstunde: Die Schweden haben es da besser

Sehr geehrter Herr Koller, großes Lob für Ihren Leitartikel "Die tägliche Turnstunde ist ein Symptom für vieles, was falsch läuft in Österreich" (SN, 22. 11.). Ich kann Ihnen nur zustimmen. Die meisten Österreicher sind eben auf der gemütlichen Seite. Wir sind eben eine Schnitzel und Doppler Nation. Die Skandinavier haben es besser. Da ist Sport (Idrott auf Schwedisch) in der Gesellschaft verankert. Zum Beispiel sind Idrott Hallen 24 Stunden 365 Tage im Jahr für alle Kostenlos zugänglich. In Österreich braucht man eine Genehmigung vom Bürgermeister um eine örtliche Turnhalle benützen zu können. Nicht als Einzelperson, nur im Rahmen eines Sportverein. Armes Österreich, Felix Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und so weiter.

Luis Lankmayer, 5571 Mariapfarr