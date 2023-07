Täter-Opfer-Umkehr darf nicht stattfinden

Vom Brief einer Schuldirektorin an die Erziehungsberechtigen von Mädchen haben ziemlich alle gehört. Was mich interessieren würde ist, ob auch die Erziehungsberechtigten von Burschen einen Brief bekommen haben, in dem aufgeklärt wird, dass Kleidung keineswegs eine Einladung für Catcalling, sexuelle Belästigung oder Übergriffe darstellt.

Dem Patriarchat muss endlich klargemacht werden, dass nur ein "Ja" Ja bedeutet. Ein "Nein" ist und bleibt ein Nein. Wenn lehrendes Personal beim Anblick von Schülerinnen sexuelle Gedanken hat, muss sofort eingegriffen und reagiert werden. Das darf niemals passieren. In besagtem Brief wird aber angedeutet, dass es wohl auch für "Lehrer Schutz" brauche. Dies hinterlässt bei mir ein beunruhigendes Gefühl.

Ganz klar darf keine Täter-Opfer-Umkehr stattfinden. Kein Kleidungsstück ist eine Einladung zu einem verbalen oder physischen Übergriff. Es müssen nicht Frauen darauf achten, wie sie sich "richtig" verhalten, wann sie was sagen, welche Kleidung sie tragen. Die Täter müssen sich und ihr Verhalten kontrollieren. Punkt.







Andrea Flatscher, 5760 Saalfelden