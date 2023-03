Täuschungsmanöver der Salzburg AG

Sehr geehrter Herr LH Dr. Haslauer, nach meinem offenen Brief vom 28. 2. 2023 und unserem Telefonat muss ich Ihnen leider nochmals einen offenen Brief schreiben als Reaktion auf die in den SN gemeldeten Infos zur Aufsichtsratssitzung und Ihren Erkenntnissen zur Lage: Der Vorstand der Salzburg AG verteidigt die hohen Strompreise mit dem Argument, dass nur 30% des Strombedarfs selbst mit Wasserkraft erzeugt werden kann.

Laut der Stromkennzeichnung der Salzburg AG für den Zeitraum 1. 1. 2020 bis 31. 12. 2022, die meiner Stromrechnung vom 6. 5. 2022 beigefügt ist, beträgt der Anteil am Energieträger Wasserkraft 85,71% bei insgesamt 100% aus erneuerbaren Energien. Für das Jahr 2021 sind im aktuellen Produktblatt sogar 88,22% angeben.

Diese Angaben bei den Konsumentenrechnungen stehen diametral zu dem wohl tatsächlichen Anteil an Strom aus Wasserkraft. Daher kann ich dies nur als ein Täuschungsmanöver bzw. eine Intransparenz des tatsächlichen Strommixes der Salzburg AG verstehen. Auch hier hat der Aufsichtsrat wohl immer gerne weggesehen. Dass nun die Bilanz 2022 mit Rückstellungen etc. "geschönt" wird und wegen des diesmal außerordentlich großen Aufwandes wohl auch erst nach der Wahl veröffentlicht wird, passt in das Gesamtbild. Hier herrscht völlige Intransparenz den Salzburgern gegenüber, denen ja das Unternehmen zum Großteil gehört!



Dipl.-Geol. Dr. rer. nat. Gerald Anthes, 5350 Strobl