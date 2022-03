Tagebuch aus dem Kriegsgebiet geht unter die Haut

Fast täglich lese ich nun die kurzen Texte von Daryna Melashenko in den SN. Sie berühren mich sehr mit ihrer Direktheit aus dem Leben eines konkreten Menschen in dem Kriegsgebiet. Authentisch, konkret, in der Bandbreite von Hilflosigkeit bis aktivem Handeln in einer schrecklichen Situation! Dies spiegelt auch das Foto mit dem Blick, der ins Leere geht - schwer anzusehen und genau so stimmig für ihren Zustand, der nur zu erahnen ist. Liebe SN, übermitteln Sie ihr bitte meine herzlichsten Grüße - es gibt Menschen, die ihre Texte lesen und sich betreffen lassen - und die Zusicherung auch des Gebetes um Frieden.

Andreas Paul, 4040 Linz