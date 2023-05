Talente im regionalen Fußball

Selbstverständlich hat Red Bull die Merkwürdigkeiten des modernen Fußballs nicht erfunden, heimisch gemacht jedoch schon.

Mitte der 90er-Jahre spielten mit Pfeifenberger, Lainer, Aigner, Amerhauser, Fürstaller aus jedem Salzburger Bezirk ein Topspieler mit Austria Salzburg in der europäischen Elite mit. Das war das Ergebnis sinnvoller und erfolgreicher Nachwuchsarbeit der regionalen Teams.

Jetzt kauft schon der "FC Hintertupfing" afrikanische Talente nach Vorbild Red Bull Salzburgs ein. Diese haben als größtes Ziel, Salzburg so rasch wie möglich wieder zu verlassen, und überhaupt ist es ein Zeichen von Stagnation, wenn man zwei Saisonen beim selben Club spielt. Und damit sich dieses sinnentleerte Karussell ewig weiterdreht, verbringen die Stars dann die letzten Jahre ihrer aktiven Zeit bei einem Verein in Fernost oder einer arabischen Liga. Überhaupt scheint es in diesem System ein besonderes Qualitätskriterium zu sein, wenn man überall, aber nur nicht dort spielt, wo man geboren oder aufgewachsen ist. Kann man davon Fan sein?



Hans Moor, 5020 Salzburg