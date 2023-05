Tarifwechsel erfolgt nicht automatisch

In letzter Zeit werden wir Konsumenten der Salzburg AG immer wieder informiert, dass es möglich ist, einen günstigeren Stromtarif zu bekommen. Eine Strompreissenkung von derzeit 32,4 auf 23,88 Cent/kWh brutto wird in Aussicht gestellt.

Was ich dabei aber nicht verstehe: Der Umstieg erfolgt nicht automatisch. Die Konsumenten müssen einem Tarifwechsel zustimmen, um in den Genuss eines immer noch überhöhten Tarifs zu kommen. Als in den vergangenen Monaten mein Tarif mehrmals erhöht wurde, hat mich auch keiner um meine Zustimmung zum Vertragswechsel gebeten. Wahrscheinlich steckt Kalkül dahinter.

Bis ich in der Zukunft einfache und verständliche Erklärungen zu diesem Mysterium erhalte, werde ich meinen alten Tarif behalten oder einen Anbieterwechsel ins Auge fassen.







Bernd Maahs, 5671 Bruck